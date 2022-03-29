РИАМО - 29 мар. На комплексе по переработке отходов «Восток» в Московской области был установлен робот «Гурман». Он будет отбирать одноразовую посуду, попадающую на переработку, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Робот был смонтирован и установлен в кабине контроля качества КПО «Восток». Когда оптический сортировщик отбирает пластик, сюда попадают пластиковые бутылки от молока, воды, подсолнечного масла и одноразовая посуда.

Именно одноразовую посуду отбирает «Гурман». Также он фиксирует и собирает статистику по тем полимерам, которые движутся по конвейерной ленте мимо него.

«Все, что не попало в землю, все пошло на вторичную переработку. Мы тем самым уменьшаем захоронение на наших чашах - специализированных объектах, построенных по самым современным технологиям», – заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Он добавил, что благодаря отбору пластика и полимеров для дальнейшей их отправки на переработку значительно улучшает экологическую обстановку.

Сейчас на 11 подмосковных современных КПО разделяются от 15 до 37 фракций, которые затем отправляются на переработку.

Чтобы распознавать отходы, «Гурман» использует нейронную сеть. Благодаря ей он успешно отличает, например, бутылки от воды от тех, что предназначены для подсолнечного масла. Робот невосприимчив к загрязненности фракций и условиям освещения. За первые дни его работу чистота сортировки составила 98%. Каждую минуту «Гурман» отбирает 70 единиц фракций, когда человек в среднем – только 30.

Разработчиком робота стала московская компания Nevlabs. Робот состоит из несущей рамы с оградительными элементами, двух высокоскоростных камер и специального освещения. Каждая камера осуществляет мониторинг круглосуточно.

Внедрение «Гурмана» в процесс сортировки началось в 2021 году. Сейчас робот работает в тестовом режиме. Использование искусственного интеллекта позволит углубить выборку и направление вторсырья на переработку.