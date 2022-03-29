«Принимаю участие в арт-форуме Art Russia не первый раз и каждый раз – с исключительно яркими эмоциями. Наша подмосковная арт-резиденция «Арт-Нахабино» уже успела достойно показать себя в сфере современного искусства. Мы регулярно проводим свои выставки, показываем что-то на российских и международных фестивалях. Надеемся сделать это и в этот раз», - рассказал Маликов.