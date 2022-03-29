РИАМО - 29 мар. Участником Международной ярмарки современного искусства Art Russia от Подмосковья станет арт-резиденция «Арт-Нахабино», сообщил РИАМО ее основатель, депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
Он поблагодарил организаторов и пригласил жителей региона посетить форум, чтобы проникнуться современным искусством.
Ярмарка современного искусства Art Russia пройдет в Гостином дворе с 31 марта по 3 апреля. В ней примут участие российские и зарубежные галереи и художники. Организатором мероприятия стала искусствовед Елизавета Фролова.
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