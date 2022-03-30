РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В деревне Ларево городского округа Мытищи в среду будет отключена электроэнергия в связи с проведением плановых работ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Отключение будет произведено с 09:00 до 17:00. Электроэнергию отключат в указанный период не более чем на 2 часа.

В ходе работ сотрудники Мытищинского РЭС заменят неизолированный электрический провод на изолированный.

Деревня Ларево расположена в Мытищах на берегах реки Саморядовки.