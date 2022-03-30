РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске в среду пройдет очный этап конкурса на соискание премии им. Игоря Герасимова, по итогам выберут 5 проектов, победители получат по 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

На конкурс с 1 по 28 февраля принимались заявки с уже реализованными в Подольске социально значимыми проектами, всего поступило 9 заявок.

Теперь участникам конкурса предстоит очная защита проектов, которая пройдет 30 марта в помещении Общественной приемной в концертном зале администрации. Участники конкурса расскажут о своих проектах, проиллюстрируют социальные достижения в видеопрезентациях, ответят на вопросы членов жюри. По итогам защиты конкурсная комиссия выберет 5 лучших проектов. Победители получат денежную премию в размере 75 тыс. рублей.

Герасимов является Почетным гражданином города Подольска, он внес большой вклад в развитие города, когда работал в органах исполнительной власти. Под его руководством создана новая система соцподдержки населения, внедрены современные формы работы образовательных учреждений.

Значительную часть объектов здравоохранения, дошкольного воспитания, культуры, спорта удалось сохранить, принять в муниципальную собственность от промышленных и научных предприятий, обеспечить финансирование и получить в дальнейшем развитие.

При активном участии Герасимова в Подольске возвели родильный дом, Дом ветеранов, станцию скорой медицинской помощи, здание пенсионного отдела. Провели реконструкцию городских лечебных учреждений, решили сложные задачи по обеспечению их современным диагностическим оборудованием.

За многолетнюю плодотворную работу Герасимов был удостоен многих наград, среди них — орден «Знак Почета», знак отличия «За заслуги перед Московской областью» и почетное звание «Заслуженный строитель Московской области». В 2006 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Подольска.

Премия была учреждена постановлением главы городского округа Подольск Николая Пестова в 2020 году.