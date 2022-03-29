РИАМО - 29 мар. Портрет композитора Якова Флиера, выполненный в жанре граффити, появился в Орехове-Зуеве на здании рядом с торговым центром «Капитолий», расположенным на улице, названной в честь музыканта, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«При разработке макета с коллегой Ильей Демченко решили использовать стилистику советского плаката, поработали над геометрией изображения, чтобы оно выглядело как можно интереснее. Рисунок станет украшением этой территории, будет напоминанием того, что Орехово-Зуевская земля богата такими талантами, как Яков Владимирович Флиер», – сказал художник-граффитист Сергей Салин.

Портрет композитора был создан в рамках проекта «Лица Подмосковья», реализуемого на территории региона некоммерческой организацией «Арион». Изображение, посвященное Флиеру, стало второй работой в проекте. Первое граффити с портретом писателя Федора Достоевского появилось несколько дней назад на стене многоквартирного дома в Зарайске.

Всего в рамках проекта в Подмосковье планируется создать 15 изображений выдающихся личностей, жизнь которых связана с Московской областью. Авторы проекта – Илья Демченко и Сергей Салин – получили на воплощение идеи грантовую поддержку из Фонда президентских грантов. Партнерами проекта выступают правительство Московской области и «Волонтеры Подмосковья».

Следить за ходом проекта и узнавать подробности о работах можно на специальном сайте лицаподмосковья.рф.

Композитор, выдающийся пианист и народный артист Советского Союза Яков Флиер (1912-1977) родился в Орехово-Зуеве. Сегодня Флиер считается одним из лучших советских пианистов. Большую часть времени виртуоз посвятил преподаванию. В число учеников Флиера входили Лев Власенко, Виктория Постникова, Михаил Плетнев и другие выдающиеся пианисты.