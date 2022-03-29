РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В подмосковном Подольске на отчетно-выборной конференции Паралимпийского комитета России Павла Рожкова избрали президентом комитета, сообщил председатель горсовета Николай Пестов.

«Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России прошла во Дворце культуры «Октябрь». Президентом Паралимпийского комитета России на 4 года делегаты единогласно избрали Рожкова. Первым вице-президентом – руководителем исполкома – Артема Торопчина. В исполком комитета вошли 22 человека», – написал Пестов в своем Telegram-канале.

Видеообращение в адрес делегатов конференции из 39 регионов России направил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Мероприятие состоялось 25 марта.

Более 20 лет президентом Паралимпийского комитета России избирался Владимир Лукин. Он стал почетным гостем конференции и вместе с первым вице-президентом – руководителем исполкома Торопчиным вручил награды за большой вклад в подготовку российских спортсменов для участия в международных соревнованиях. В том числе в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио и Зимних играх паралимпийцев в Ханты-Мансийске, которые стали ответом на отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине.

Делегаты одобрили приоритетные направления развития движения. В том числе усиление информполитки, расширение возможностей для развития детско-юношеского спорта для ребят с ограниченными возможностями здоровья, повышение образовательного уровня тренеров и специалистов, занимающихся адаптивной физкультурой и спортом. Большую роль отвели работе на муниципальном уровне, межрегиональному сотрудничеству.

В Подольске уроки адаптивной физкультуры есть в расписании ряда образовательных учреждений. В том числе в физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Корсар-спорт», ФОКе с бассейном на улице Орджоникидзе, спорткомплексах «Ирида», «Заречье», «Юность», школе олимпийского резерва по конному спорту «Фаворит». Там реализуют специальные программы для лиц с ОВЗ. В 2021 году специализированный спортивный зал с тренажерной зоной и безбарьерной средой открыли на Октябрьском проспекте.

Благотворительный фонд «Наследие» более 15 лет поддерживает деятельность федерации, объединяющей спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Подольский социально-спортивный институт готовит студентов по специальности «Адаптивная физическая культура», привлекает их на соревнования как судей-стажеров и помощников для спортсменов-колясочников.