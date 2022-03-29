РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Жителям Подольска с 1 апреля будут проактивно предоставлять льготы по ЖКХ, эту тему обсудили на совещании в администрации округа, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Во вторник на совещании с руководством управляющих компаний Жариков обозначил приоритетные направления по подготовке дворовых и общественных территорий к весеннему месячнику по благоустройству.

Также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева затронули тему предоставления льготникам возможности проактивной оплаты ЖКУ.

«То есть с 1 апреля никаких справок льготникам собирать не нужно, услуга будет предоставляться без заявлений. Способствовать этому будет, в том числе, и скорейшая передача функций управляющих компаний по организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги в МособлЕИРЦ, а по паспортно-регистрационному учету граждан - в МФЦ», - написал Жариков в своем Telegram-канале.