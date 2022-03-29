РИАМО - 29 мар. Школу на улице Молодежной в поселке Нахабино Красногорска достроит ООО «АСГ Техно Строй». Контракт с компанией уже заключен, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В январе этого года контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков строительства.

Работы возобновятся в ближайшие дни, ввести школу в эксплуатацию планируется до конца года.

По проекту, образовательное учреждение будет рассчитано на 550 учеников. В здании площадью 11 тыс. «квадратов» сделают учебные классы, лаборатории и мастерские, просторную столовую, спортивный и актовый залы, медицинский блок, библиотечный центр, а также технические, административные и вспомогательные помещения.

Пришкольную территорию благоустроят. На ней разместят спортивное ядро, зоны отдыха, высадят растения.

Проект финансируется за счет бюджета и реализуется в рамках госпрограммы.