РИАМО - 29 мар. На выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению депутаты обсудили меры поддержки беженцев из ДНР и ЛНР. Всего на территории Подмосковья находятся 8 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 7 центрах временного размещения находятся свыше 1,3 тыс. граждан ДНР и ЛНР. Остальные, по словам начальника управления развития трудовых ресурсов и охраны труда министерства социального развития Московской области Олега Юханова, живут у родственников и знакомых.

«Наша задача - обеспечить всем необходимым тех, кто был вынужден оставить свои дома и кто особенно нуждается в помощи. И при необходимости внести изменения в региональное и федеральное законодательство, чтобы максимально упростить все процедуры для беженцев», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Прибывших в центры разместили в комфортных условиях, поставили на миграционный учет, обеспечили регистрационными картами, карточками для получения соцвыплат и сим-картами мобильных операторов.

Из 1300 граждан, размещенных в центрах, 430 - люди трудоспособного возраста, 680 - дети. Детей школьного возраста отправили в школы, малышам нашли места в детских садах. Взрослым помогают разобраться с документами и найти работу.

В Подмосковье работает горячая линия («122», добавочный 6, потом 1), где можно получить консультации.

«Работа по приему беженцев организована в Подмосковье на очень высоком уровне. Они обеспечены всем необходимым, для этого налажено межведомственное взаимодействие. Миграционная служба помогает оформлять вид на жительство, гражданство. Центры занятости помогают в трудоустройстве. Учреждения здравоохранения создали медпункты, оснащенные всем необходимым», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.