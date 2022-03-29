РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. Во вторник депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел встречу с медицинскими работниками в поликлинике №2 на улице Парковой в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», а также отчитался о выполнении наказов от жителей для депутатов, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«Стараемся бывать в коллективах, потому что сейчас очень непростая ситуация по информированности. Поэтому мы стараемся приходить, чтобы донести ту информацию, которая сейчас складывается. 8 марта сам был в Луганске и Донецке. Считаю очень важным, чтобы наши жители получали только достоверную информацию», — сказал Черкасов.

Он добавил, что важный акцент на встрече был сделан на целях и задачах России в специальной военной операции на Украине, а также медицинские работники были предупреждены об откровенной дезинформации, распространяемой в социальных сетях

Также депутат рассказал о целях его поездки на Донбасс и результатах общения с теми, кто сейчас там проживает. Кроме того, Черкасов ответил на интересовавшие медиков вопросы и отчитался о выполнении депутатских наказов, реализованных в 2021 году.