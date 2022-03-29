РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. Во вторник депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел встречу с медицинскими работниками в поликлинике №2 на улице Парковой в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», а также отчитался о выполнении наказов от жителей для депутатов, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».
Он добавил, что важный акцент на встрече был сделан на целях и задачах России в специальной военной операции на Украине, а также медицинские работники были предупреждены об откровенной дезинформации, распространяемой в социальных сетях
Также депутат рассказал о целях его поездки на Донбасс и результатах общения с теми, кто сейчас там проживает. Кроме того, Черкасов ответил на интересовавшие медиков вопросы и отчитался о выполнении депутатских наказов, реализованных в 2021 году.
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