РИАМО - 29 мар. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию надземного пешеходного перехода через МЦК. Объект расположен в районе проспекта Мира, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«Это долгожданный для местных жителей объект дорожной инфраструктуры. Переход свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами «Ростокино» Московского центрального кольца и станцией «Северянин» Московской железной дороги», - сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Протяженность перехода более 54 м. В этом переходе учтены потребности маломобильных граждан. Входы, павильоны и вестибюле построены в рамках безбарьерной среды.

Особенность внешнего вида этого перехода - витражное остекление.