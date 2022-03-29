РИАМО - 29 мар. Мама двоих детей Ирина Полянская купила двухкомнатную квартиру в Егорьевске. В этом ей помогла субсидия по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Подмосковья «Жилище», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Раньше Ирина вместе со своими детьми и мамой жила в квартире площадью 31 кв. метр. Теперь они переехали в новое жилье, площадь новой квартиры составляет 46 кв. метров. Сейчас они делают там ремонт и готовятся к новоселью.

«Большую комнату я хочу отдать детям, потому что их двое, им нужно много места. Сын ходит в 1-й класс, дочке 6 лет, тоже скоро пойдет в школу, конечно, пространства им нужно побольше. Вторая комната для меня вполне подходит, и она мне нравится – я уже определилась, как расставлю мебель будет удобно», – рассказала Полянская.

Приобрести новую квартиру стало возможно благодаря субсидии в 1,4 млн рублей. Сумма составила 35% от стоимости жилья.

На участие в подпрограмме могут претендовать заявители в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье (то есть до подачи заявления на одного человека в семье приходится менее 10 кв. м) и проживают в Подмосковье. При этом у них должен быть достаточный уровень доходов для оплаты 65% расчетной стоимости жилья либо взятия кредита на эту сумму.