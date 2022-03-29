РИАМО - 29 мар. Снегопады не оставили шансов марту 2022 года в Москве поставить рекорд по дефициту осадков. До возвращения зимы в столицу такой шанс у этого месяца был, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферная циркуляция в средней полосе Европейской России, в том числе и в Москве, исключала не только умеренные, но и небольшие осадки. Погоду в большую часть дне определяли антициклоны.

За первые 25 дней в районе метеостанции ВДНХ выпало всего 0,5 мм осадков. Зато в последние 5 дней антициклон уступил позиции атлантическому вихрю, который увеличил показатель до 11,2 мм.

Хотя до нормы по осадкам месяц все равно не доберет. При этом самым «сухим» мартом в истории метеонаблюдений останется первый месяц весны 1928 года – 4,6 мм осадков.