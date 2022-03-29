РИАМО - 29 мар. Компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своих средств личной гигиены в Россию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление сделано на сайте компании.

Помимо этого, организация удвоит финансирование гуманитарной помощи Украине до 10 млн долларов.

Решение о приостановке поставок принято на фоне введения экономических санкций в отношении России со стороны западных стран. Эти меры стали ответом на проведение спецоперации российских вооруженных сил на Украине.