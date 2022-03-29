РИАМО - 29 мар. В Можайском округе Подмосковья энергетики впервые установили на опорах ЛЭП птицезащитные устройства для гнездования белого аиста, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Птицезащитные устройства (ПЗУ) были установлены на опоры воздушных линий электропередачи, находящихся в трех деревнях Ельня, Рогачево и Клементьево. Места для размещения устройств были выбраны не случайно, на воздушных линиях в этих деревнях уже существуют гнезда аистов.

ПЗУ представляют из себя прочную корзину из металлических прутьев, которая способна выдержать гнездо аиста весом от 500 кг до 1,5 тонн. Процесс установки устройства на опору ЛЭП начинается со съема существующего гнезда, затем монтируется ПЗУ, после чего гнездно устанавливают на конструкцию.

Устройство закрепляется на достаточном расстоянии от токоведущих частей воздушной линии, что позволяет аистам в будущем безопасно вести свой привычный образ жизни на опорах ЛЭП. Благодаря тому, что гнездо будет расположено на определенной высоте, исключен процесс окисления электросетевого оборудования.

«Компания «Россети Московский регион» первой в Центральном федеральном округе РФ приступила к реализации программы по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса. Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Срок эксплуатации установленной разновидности ПЗУ составляет один год. По истечении этого срока энергетики планируют установить новые специальные ПЗУ изолирующего антиприсадочного и насестного типов на другие высотные электрообъекты, расположенные в радиусе 500 метров от существующих искусственных гнезд.

Отмечается, что такие технические решения сыграют важную роль на этапе формирования у птенцов аиста двигательной и поведенческой реакции.

Аисты увидят новые гнезда уже в конце марта – начале апреля, после возвращения с зимовки. Всего с 2017 по 2021 годы в Подмосковье установили почти 10 тыс. ПЗУ. В 2022 году запланирована установка на опорах воздушных линий электропередачи 6-10 кВ около 400 комплектов птицезащитных устройств.

Белый аист занесен в Красную книгу Московской области. Места для гнездования и обитания краснокнижные птицы выбирают экологически чистые, среди них и Можайский городской округ. Гнезда строят на высоких объектах, зачастую на опорах воздушных линий.