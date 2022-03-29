РИАМО - 29 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает, что популярные телевизионные шоу «Беременна в 16» и «Холостяк» негативно влияют на сознание подростков, которые их смотрят. При этом отечественные телеканалы не создают своих передач, а закупают лицензии на съемки за границей.

«Мне категорически не нравятся программа «Беременна в 16» (телеканал «Ю») и шоу «Холостяк» (ТНТ). И то, и другое – франшизы западных телепроектов. И то, и другое смотрят наши дети и молодежь в интернете. <...> В чем здесь наши семейные ценности, где здесь ориентир на консервативную повестку, на нормальные отношения между мужчиной и женщиной», – написала Мишонова в своем Telegram-канале.

По ее словам, продюсеры приходили к ней на старте проекта про беременных несовершеннолетних девочек, просили контакты их семей, чтобы искать героинь для съемок.

«Я отказала. Более того, даже отправила письмо на канал, где высказалась категорически против такой программы на отечественном телевидении», – подчеркнула Мишонова.

Омбудсмен выразила недоумение, почему сезон за сезоном телезрителю показывают по сути детей, которые оказались в сложной ситуации, но никто потом не интересуется их дальнейшей судьбой.

«Российские телеканалы давно уже не создают хороший отечественный продукт – покупают за границей. Они давно не отвечают нашим федеральным, нашим народным запросам. Они давно перестали питать наших зрителей позитивной повесткой. <...> Может, для них тоже пришло время перемен?» – сказала уполномоченный.