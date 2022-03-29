РИАМО - 29 мар. Открывшийся в Мариуполе центр гуманитарной помощи, организованный «Единой Россией», позволил помочь жителям Украины, для которых необходимо вернуть веру в справедливость и дать надежду, сообщил депутат Курской областной думы Александр Кичигин.

Ранее «Единая Россия» открыла в Мариуполе центр помощи на территории супермаркета «Метро». В нем жители города смогут получить необходимую поддержку.

«Спецоперация на Украине – тема номер один в мировой информационной повестке. Пишут и комментируют все. В том числе и представители российской политсистемы. А единороссы работают. По всей стране развернут сбор гуманитарной помощи, представители партии и волонтеры постоянно с беженцами в пунктах временного размещения, людей, оказавшихся в страшной жизненной ситуации, окружают заботой, любовью и вниманием. Действительно, своих не бросаем!» — написал Кичигин во «ВКонтакте».

Он добавил, что открытие центра стало очередным добрым делом от «Единой России».

«И сегодня важно вернуть им (жителям Украины - ред.) веру в справедливость, протянуть руку помощи, дать надежду. «Единая Россия» работает», — отметил депутат.

Он рассказал, что жителям раздают продукты питания, предметы первой необходимости, бытовую химию. В центре можно зарядить телефон, получить сим-карту, связаться с близкими. Каждый день помощь в центре получают около 2 тыс. человек. Тем, кто изъявляет желание, помогают эвакуироваться в Россию.

«Мирная жизнь обязательно наладится. По-другому быть не может. Это время наступит быстрее, если все мы будем едины в желании помочь ближнему своему. Каждый в меру своих возможностей. Нет ничего страшнее равнодушия», — заключил депутат.

Военная специальная операция России на Украине стартовала 24 февраля.