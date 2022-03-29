РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. По инициативе жителей Малаховки городского округа Люберцы в программу «Светлый город» включат три объекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Реализацию наказов замруководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова и замглавы администрации Люберец Василий Власов обсудили на совещании.

Представители семи инициативных групп, представляющие интересы жителей, озвучили ряд проблем, связанных с благоустройством, ремонтом дорог и тротуаров, уличным освещением.

«На сегодняшней встрече в администрации округа рассмотрели итоги работы с наказами. Несколько объектов по инициативе жителей включат в программу «Светлый город». Это улица Щорса у дома №29, участок между Чапаева и улицей Красная Змеевка. Малаховцев волнует состояние летнего парка. Его благоустройство включено в план работ на 2022 год. Также обустроят тротуар, ведущий к отделению Сбербанка на улице Красная Змеевка», - сказала Антонова.

Она добавила, что работы контролирует партийный актив округа в рамках проекта «Городская среда».

«Люди должны видеть изменения в лучшую сторону каждый день. Инициативы, просьбы и наказы наших жителей могут быть реализованы только сообща, объединив усилия муниципалитета и депутатского корпуса партии всех уровней», - уточнила Антонова.