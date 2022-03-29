РИАМО - 29 мар. За неделю разрешения на ввод в эксплуатацию получили 3 жилых и 21 нежилой объект недвижимости. Еще 14 объектам выдано разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Так, был введен в эксплуатацию жилой дом на 426 квартир в ЖК «Большое Ступино», дом на 208 квартир в красногорском ЖК «Большое Путилково» и дом на 36 квартир в коломенском ЖК «Подлипки-Город».

В числе нежилых объектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, – главный производственный корпус, пристройка и 2 цеха в поселке Тучково Рузского округа, детсад на 250 мест в ЖК «Большое Путилково», административно-бытовой корпус на улице Парковой в Подольске, АЗС на Белокаменском шоссе в Ленинском округе и склады в поселке Красково Люберец.

Среди получивших разрешение на строительство нежилых зданий есть ангар для спортинвентаря в деревне Новинки-Бегичево Серпухова, производственно-складское здание на улице Заводской в Щелкове, детсад на 325 мест в поселке Битца Ленинского округа, АЗС в районе села Перхушково Одинцовского горокруга и 2 производственных корпуса в микрорайоне Софрино-1 округа Пушкинский.