РИАМО - 29 мар. В России приняли решение кардинально сократить боевые действия ВС РФ на киевском и черниговском направлениях на Украине, сообщает Газета.ru.
Такое решение было принято после переговоров, которые прошли в Турции во вторник между делегациями РФ и Украиной. Переговоры в Стамбуле продолжались более 3 часов.
На переговорах обе стороны приняли решение о подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставления гарантий безопасности. После этих заявлений было принято решение сократить боевую активность на указанных направлениях.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию соседней страны.
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