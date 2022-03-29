РИАМО - 29 мар. Националисты на Украине стремятся избежать наказания и бегут по гуманитарным коридорам, которые ранее старались перекрыть, рассказал член совета депутатов Одинцовского округа Владимир Семин.

Военная специальная операция России на Украине стартовала 24 февраля. Ключевой целью России является демилитаризация Украины.

«Украинские националисты стараются избежать наказания. Еще недавно они угрожали уничтожать бойцов ВС РФ и народной милиции ДНР, размещая огневые позиции за спинами мирных граждан Мариуполя, а сегодня, оказавшись лицом к лицу с нашими воинами, переодеваясь в гражданскую одежду, бегут из города по гуманитарным коридорам, которые еще несколько дней назад старались перекрыть», — написал Семин в Telegram-канале.

По мнению Семина, националисты получили приказ на отход из Киева, где пытаются скрыть обвиняемых в преступлениях и обезопасить себя от свидетельств по преступным деяниям.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные цели первого этапа спецоперации российских вооруженных сил на Украине можно считать выполненными.

Мединский заявил, что Россия делает два шага для деэскалации конфликта в Украине>>