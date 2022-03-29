РИАМО - 29 мар. Количество «коммерческих» публикаций и пользователей в Telegram, которые ранее пользовались Instagram (соцсеть запрещена на территории России), значительно выросло за последнее время, сообщила председатель совета по правам человека в Московской области Марина Юденич.

«Здесь нет никаких ограничений на размещение рекламных постов, и есть весь набор инструментов гораздо более продвинутых, чем на платформе Meta (признана в России экстремистской организацией) для монетизации своего канала. К тому же - полностью отсутствует политическая цензура, жертвами которой последнее время стали многие популярные блогеры», – подчеркнула Юденич.

Она отметила, что также значительно выросла востребованность SMM-специалистов. Пользователи и блогеры активно изучают инструменты для продвижения на отечественных платформах.

«Идет активное освоение бывшими блогерами Instagram и нашей платформы «ВКонтакте». Альтернативой YouTube может стать Rutube, там, кстати, все зависит от самих пользователей: чем быстрее переедут на новое место жительство, тем быстрее платформа наберет «полетный вес», – добавила Юденич.