РИАМО - 29 мар. После ухода с российского рынка некоторых иностранных компаний у отечественных предпринимателей появились новые возможности, сообщил руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский.

«У нас сейчас 3 самых быстрорастущих индустрии, где имеет смысл открывать свой бизнес. Первая из них – это IT. То есть востребованы разработка софта, приложений и организация удаленной работы. Вторая – это образование. Сейчас люди ищут все новые и новые образовательные курсы», - рассказал Петропольский в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что с получением новых навыков люди надеются найти работу с более высокой зарплатой.

Еще одна сфера, где сейчас стоит развивать бизнес, - медицина.

«В России медицина на 70% государственная и не всегда отвечает тем стандартам качества, которые хотят получать клиенты», – пояснил Петропольский.

Добиться успеха в этих отраслях легче будет тем, кто уже успел поработать в них по найму. Так удастся узнать заказчиков, исполнителей и понять рынок в целом.