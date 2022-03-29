РИАМО - 29 мар. Экс-футболист столичного клуба «Локомотив» и финалист Кубка РФ 2008 года в составе «Амкара» Иван Старков заявил, что «Динамо» и ЦСКА еще могут навязать борьбу петербургскому «Зениту», который лидирует в турнирной таблице РПЛ, сообщает Газета.ru.

По его мнению, борьба еще не закончена и клубы с наименьшим количеством очков в чемпионате Российской премьер-лиги мотивированы играть в полную силу с лидерами турнира, чтобы остаться в лиге.

«Отрыв «Зенита» по очкам не очень большой, и ЦСКА вполне может до конца чемпионата не проиграть ни в одном матче. Они сейчас показывают лучшую игру в чемпионате России», – заявил Старков.

Выбирая из ЦСКА и «Динамо», экс-футболист отдал предпочтение армейскому клубу как более опытному.

«Хотелось бы, чтобы динамовцы не выпали. Но после возобновления чемпионата им тяжелее дается игра. Большое число молодых игроков в составе сказывается на стабильности», – подчеркнул специалист.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. На втором месте располагается «Динамо» с 43 очками, а на третьем – ЦСКА с 42 очками.