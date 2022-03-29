РИАМО - 29 мар. Житель подмосковного Дмитрова оштрафован на 30 тыс. рублей за публикацию информации, которая дискредитирует российские органы власти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее 41-летний местный житель Дмитрова в одной из соцсетей опубликовал информацию, содержание которой дискредитировало органы, осуществляющие государственную власть в РФ. Это правонарушение зафиксировали сотрудники полиции.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее ряд россиян также был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жители размещали в соцсетях и мессенджерах недостоверную информацию о потерях российских военнослужащих.