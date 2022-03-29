РИАМО - 29 мар. Жителям Подмосковья разъяснили, что нужно выполнять ряд правил, чтобы защитить свои гаджеты от заражения и похищения данных, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Для того, чтобы обеспечить защиту телефона, нужно, во-первых, обеспечить блокировку устройства – поставить пароль или биометрическую аутентификацию по пальцу или лицу (Touch ID, Face ID).

Во-вторых, функцию Bluetooth надо включать только при необходимости. В общественных местах лучше не подключаться к Wi-Fi, так как персональные и финансовые данные могут быть перехвачены, лучше использовать сотовую связь (GPRS, 4G).

Еще следует контролировать приложения – важно проверять, доступ к каким данным им предоставлен (GPS-координаты, адресная книга). Нужно чистить все приложения и удалять неиспользуемые.

«Только бдительность и соблюдение правил профилактики могут обезопасить ваше мобильное устройство от атак мошенников и похищения данных», – добавил зампред правительства региона – руководитель ГУРБ Московской области Роман Каратаев.