РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на встрече с представителями КПРФ рассказал о работе над новым пакетом контрсанкций. Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, на Россию оказывается интенсивное давление извне, поэтому правительству крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом.

«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. <...> Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций», – сказал Мишустин.

Во вторник в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Делегацию из РФ возглавлял помощник президента России Владимир Мединский.

Спецоперация России по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные цели первого этапа спецоперации ВС РФ на Украине можно считать выполненными.