РИАМО - 29 мар. За последние 12 месяцев жители России чаще всего заказывали продукты питания, бытовую химию и товары повседневного спроса. Жители используют доставку продуктов, чтобы сэкономить время и облегчить жизнь, сообщила аналитик РАЭК Мария Сайкина.

«Продукты питания и готовая еда — это две самых популярных категории в доставке среди опрошенных нами потребителей», - рассказала Сайкина.

Она добавила, что на первом месте по популярности при доставке - продукты питания, бытовая химия и другие товары повседневного спроса – 54%, на втором месте — готовая еда из кафе и ресторанов — 42%, на третьем — бытовая техника и электроника — 36%, далее идут обувь и одежда — 35%, мебель и товары для дома — 30%, лекарства и медицинские товары — 25%, другие категории товаров — 20%.

Опрос показал, что люди прибегают к доставке по следующим причинам: экономия времени – 62,2%, облегчение жизни – 31,6%, возможность совершать покупки из дома – 28,6%, более разнообразный ассортимент – 7,5%, экономия денег – 5,8%, удобство для пожилых и маломобильных граждан – 2,2%.