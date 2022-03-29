РИАМО - 29 мар. В ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Кубинке супруги военных, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, рассказали, как ждут возвращения своих мужей. Так, женсовет хочет провести благоустройство в Кубинке к возвращению военных.

В Кубинке дислоцируется 45-я бригада спецназа ВДВ, сейчас военные принимают участие в спецоперации на Украине.

«Молимся о них. У нас есть храм на территории части. Это очень здорово, что можно прийти всегда, помолиться. Отец Александр всегда находит слова поддержки. Говорит: «Приходите в любое время». И мы собирались на общую молитву, тоже молились о них. Это тоже наша помощь», — рассказала участница встречи Ольга.

Она добавила, что у одной из женщин 19 марта родился ребенок, пока его отец находится на задании. Для мамы малыша организовали встречу: собрали жен, детей, украсили подъезд шарами, купили букет от отца и приехали встретить маму, которая очень обрадовалась такой встрече.

«Мы сегодня собрались для того, чтобы поделиться и нашими переживаниями, и нашими радостями. Они у нас тоже есть, несмотря на то, что идет такая сейчас ситуация. У нас есть радости», — рассказала супруга одного из офицеров Ольга Владимировна.

В подмосковной Кубинке в октябре достроят детский сад на 330 мест, который очень ждут жители.

«У меня, допустим, есть ребенок, сейчас мы стоим на очереди в детский сад, планируем в этом году попасть уже. Мы выражаем огромную благодарность правительству Московской области, администрации Одинцовского округа, потому что мы ждем детский сад. Тот, который есть, к сожалению, небольших размеров, он не вмещает всех желающих. У нас семей многодетных очень много и деток много», — рассказала на встрече Анна.

Ольга также рассказала, что у жен военных тесная связь, все вместе занимаются, организуются праздники своими силами.

«Дети – это не просто красивое слово в нашем лексиконе. Это наше продолжение, это то, ради чего мы все делаем, ради чего сейчас сражаются наши мужья», - поделилась одна из участниц встречи Татьяна.

Участница встречи Татьяна Борисовна рассказала, что к возвращению своих мужей женщины хотят, чтобы город был благоустроен, и готовы приложить усилия для этого.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Кубинке обновят сквер с мемориальным комплексом, открытым в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. На территории планируют привести в порядок памятник, провести озеленение, установить лавочки и сделать велодорожки.