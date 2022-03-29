РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. Социальная газификация дошла до села Душоново и деревни Вторая Алексеевка в подмосковном Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день подано 15 заявок на подключение к газу в селе Душоново. Из них 3 домовладения уже получили газ. Остальным желающим необходимо подать документы в «Мособлгаз» для подключения по программе социальной газификации.

Раньше запланированного срока стартовали работы в деревне Вторая Алексеевка. В населенном пункте будет построено 340 м газопровода.

Оставить заявку на подключение можно на сайте: https://mosoblgaz.ru/sg/.