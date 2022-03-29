РИАМО - 29 мар. Банк России подготовил ответы на самые популярные вопросы жителей Подмосковья и Москвы о вложениях в золото.

Так, на вопрос, где можно приобрести золотые слитки для инвестиций, представители регулятора ответили, что они продаются в любых банках, имеющих соответствующую лицензию ЦБ РФ.

При этом на каждом слитке указана информация с его индивидуальным номером, указанием массы, металла и его пробы, а также товарного знака изготовителя. После приобретения покупателю выдается сертификат с данной информацией, его следует сохранить, чтобы в будущем можно было продать слиток.

Банки сами устанавливают цены на покупку и продажу золотых слитков, поэтому их стоимость может отличаться. ЦБ РФ каждый рабочий день публикует учетные цены на драгоценные металлы, ориентируясь на коммерческие банки.

С 1 марта 2022 года платить НДС за покупку слитков драгметаллов в банках не нужно. В то же время придется оплатить НДФЛ с дохода, если слиток был продан по более высокой цене, чем куплен. Соответствующие сведения необходимо задекларировать самостоятельно. Исключениями являются случаи, когда слиток находился во владении более трех лет.

Хранить золотой слиток можно как дома, так и в банковской ячейке. При хранении золота в банках, будет больше уверенности в защищенности, однако за нее нужно платить.

Чтобы продать золотой слиток, следует обратиться в банк. Как правило, это можно сделать в тех же кредитных организациях, которые сами продают золото. При совершении продажи необходимо иметь сертификат, который прилагается к слитку.

Когда банки покупают золотые слитки, их специалисты проводят экспертизу. Если во время нее будут выявлены царапины или иные дефекты, стоимость слитков будет снижена.