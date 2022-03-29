РИАМО - 29 мар. Россия пережила не один кризис и успешно с ними справлялась. Поэтому и сейчас на банковском рынке не ожидается критических явлений, заявил директор дирекции продаж сегменту малого и среднего бизнеса ПАО «ТКБ Банк» Сергей Мартыненко.
По его словам, Центробанк и правительство России активно поддерживают стабильность банковской системы и принимают адекватные решения в соответствующих условиях.
«ЦБ активно поддерживает не только предпринимателей, но и банковский сектор, вот один из примеров: во время паники и пика снятия денег населением со счетов в банке, ни один банк не испытал проблем с ликвидностью», – отметил Мартыненко.
Он добавил, что сейчас в стране реализуются сценарии «разумного» кредитования.
Так, с помощью федеральных, региональных и других программ бизнес может получить доступ к финансированию на выгодных условиях по ставкам около 13,5-15%.
«Ну и стоит помнить, что любые потрясения экономики – это прежде всего возможности для роста», – заключил Мартыненко.
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