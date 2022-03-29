РИАМО - 29 мар. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в стране 3 апреля, московской площадкой станет ВДНХ, сообщил журналистам президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия.

«В этом году Всемирный день здоровья, к которому приурочен старт акции «10 тысяч шагов к жизни», посвящен здоровью и благополучию нашей планеты. И, соответственно, здоровью и благополучию человека», - рассказал Бокерия.

По его словам, акция пройдет под лозунгом «Здоровье планеты – наше здоровье!». Более 90% людей на планете дышат грязным воздухом. Свыше 2,4 млрд не имеют возможности пить чистую воду, а также более 4,5 млрд человек живут в условиях антисанитарии.

«Гигантское исследование было проведено на территории США, в котором было показано, что люди, которые два часа в неделю гуляют, живут на 6-8 лет дольше чем те, кто ведет сидячий образ жизни», - добавил Бокерия.

Он сообщил, что акция «10 тысяч шагов к жизни» призывает органы власти всех уровней поддержать движение по созданию пешеходных маршрутов здоровья во всех субъектах страны. В прошлом году в России стартовал проект «Каждому муниципалитету маршрут здоровья». Многие из них готовы присоединиться.

«Мы хотим, чтобы каждый муниципалитет имел свой маршрут здоровья. Был старт, финиш, где можно с уважаемыми докторами проконсультироваться по здоровью, измерить давление», - прокомментировал вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что регулярная физическая активность позволяет существенно сократить риск смерти от всех причин примерно от 19 до 33%. Кроме того, она способствует профилактике депрессии.

«Физическая активность сокращает риск рака почки на 13%. <…> Рака пищевода на 21%, кишечника на 19%, рака груди на 21%», - заявил Салагай.