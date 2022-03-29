РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. Жители Королева могут оставить свой голос за проекты инициативного бюджетирования, голосование проводится на портале «Добродел», сообщает пресс-служба городской администрации.

Инициативное бюджетирование – это реализация проектов при непосредственном участии жителей. Программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для муниципальных образований проектов.

Все размещенные проекты разнообразны, затрагивают различные сферы жизнедеятельности муниципалитета, но все они сформированы на основании потребностей жителей.

Королевцы могут проголосовать за следующие инициативы: замена оконных блоков в столовой и учебных мастерских школы №15 им. Б. Н.Флерова; замена трубопроводов канализации, ХВС, ГВС в подвале бассейна детсада №38; ремонт актового зала школы №5; ремонт асфальтового покрытия детского сада комбинированного вида №33 «Березка»; ремонт помещения медкабинета для школы №22.

Кроме того, проголосовать можно за открытие мемориальной доски «В этом доме во время Великой Отечественной войны жили работники ордена Ленина Центрального артиллерийского конструкторского бюро»; благоустройство парковочной зоны у Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской; разработку проектной документации по сохранению 3 объектов Усадьбы А. Н. Крафта «Костино».

Оставить свой голос можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet.

Голосование продлится до 1 апреля. Выбрать можно неограниченное количество проектов. При голосовании необходимо оставить комментарий. Это дополнительная поддержка к каждому голосу.

Отобранные на муниципальном уровне инициативы будут представлены на региональном этапе.