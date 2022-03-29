РИАМО - 29 мар. Московский областной молодежный парламент выступил с отчетом о своей работе за прошлый год. Его заслушали депутаты Мособлдумы. Председатель парламента Егор Балакшин сообщил, что в прошлом году прошло 2 заседания, 19 заседаний Совета и 35 заседаний комиссий и рабочих групп, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Работа в 2021 году

Так, в прошлом году на заседаниях профильного комитета Мособлдумы было рассмотрено 33 вопроса от молодежного парламента. Сам же парламент разработал 6 проектов законов Московской области, провел 23 мероприятия.

Одно из масштабных мероприятий прошло в декабре. Молодежный парламент при поддержке комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел федеральную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны».

«Совместно с профильным комитетом Мособлдумы с 8 по 10 апреля мы также провели выборы членов молодежных парламентов. В 59 городских округах было зарегистрировано 1 143 кандидата. Явка избирателей на выборах членов молодежных парламентов городских округов составила более 134 тыс. человек. Всего было распределено 610 мандатов», - отметил Балакшин.

Также в прошлом году парламент работал в общественных приемных. Было принято 1 960 обращений жителей Московской области. При этом положительно решили 1 607 обращений.

Планы на 2022 год

В текущем году в планах членов Молодежного парламента продолжать работу по совершенствованию. Речь идет о сфере законодательства в молодежной политике и добровольчества, а также о мерах социальной поддержки обучающихся и работников образовательных организаций в Московской области.

Особенное внимание в этом году будет уделено деятельности и нормативной базе советов обучающихся. Также в планах продолжить работу по совершенствованию системы профориентации молодежи. Еще планируют создать стандарт работы учреждений по работе с молодыми людьми.