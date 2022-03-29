РИАМО - 29 мар. На территории России 70% курьеров, доставляющих готовую еду и продукты, оформлены как самозанятые, сообщила журналистам аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина.

«Подавляющее большинство курьеров оформлены, как самозанятые. Среди россиян - это 81%, граждане других государств – 56%, всего по курьерам - 70%. То есть форма трудоустройства, как самозанятые имеет свои преимущества», - рассказала Сайкина.

Она добавила, что подавляющее число курьеров-россиян работает от 3 до 5 дней в неделю, что позволяет им совмещать сразу две работы или работу и учебу.

Также среди курьеров в сфере доставки блюд и продуктов питания работают преимущественно мужчины – 89%, в 83% случаях их возраст составляет от 18 до 34 лет, 75% из них имеют среднее или среднее специальное образование.​