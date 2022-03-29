РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. В Щелковский перинатальный центр обратилась жительница Уфы на 32-й неделе беременности с крестцово-копчиковой тератомой плода - это опухоль новорожденных, расположенная между прямой кишкой и копчиком, сообщается на сайте Минздрава Московской области.

У пациентки она была доброкачественной. Этот врожденный дефект встречается 1 на 40 тыс. новорожденных, и ему чаще подвержены девочки. При быстром росте тератома может приводить к сердечной недостаточности, водянке плода и его гибели.

«Мультидисциплинарной бригадой специалистов проведена работа по пролонгированию беременности, на безопасном сроке в 37 недель женщина была родоразрешена при помощи кесарева сечения. Врачи помогли появиться на свет девочке весом 2850 г и ростом 51 см. На 5 сутки жизни ей полностью удалили опухоль, сформировали тазовое дно и восстановили ягодицы», - сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Мама на всех этапах находилась рядом и даже сохранила лактацию. Мама и ребенок в удовлетворительном состоянии выписаны и уже находятся дома.