РИАМО - 29 мар. Московский метрополитен и ООО «МСП» заключили контракт на 5 лет на поставку карт «Тройка» с отечественным чипом. Первые такие карты появятся в кассах столичной подземки после окончания финального этапа тестирования, сообщил заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

«В рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики мы продлили договор с российским производителем карт «Тройка» на 5 лет. Крупный госзаказ позволит компании «МСП‎» без перебоев снабжать московское метро пластиковыми картами», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что эта закупка также позволит фирме сохранить рабочие места, увеличить производственные мощности, работать над более современными разработками. Смена чипа не повлияет на работу «Троек».

Кроме того, продолжится развитие других способов оплаты проезда, в том числе Face Pay.

В ООО «МСП» отметили, что новые карты полностью поддерживают текущий функционал, пассажиры не почувствуют разницы. Работы по поставкам карт с российскими чипами происходят в плановом режиме.