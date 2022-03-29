РИАМО - 29 мар. Депутаты Мособлдумы утвердили план работы на II квартал 2022 года, им предстоит рассмотреть 116 вопросов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«На повестке сегодняшнего дня стоят масштабные задачи, связанные с поддержкой экономики и развитием импортозамещения. В Подмосковье прибывают десятки беженцев из Украины, ЛНР и ДНР, и наша задача – оказывать им максимальное содействие и помощь», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что также осуществляется постоянный мониторинг цен на социально значимые товары.

«Все эти темы нашли отражение в наших дальнейших планах работы», - добавил Брынцалов.

Таким образом, с апреля по июнь собираются провести 51 мероприятие, рассмотреть 34 законопроекта. А также заслушать 7 часов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 8 часов регионального правительства.

Еще планируют рассмотреть темы по поддержке беженцев из Донбасса, Украины. Будут решать вопросы импортозамещения и другие.