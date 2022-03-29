РИАМО - 29 мар. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов опроверг информацию об оттоке трудовых мигрантов с территории России из-за падения курса рубля, сообщает News.ru.

Ранее СМИ сообщили, что из-за сложной экономической ситуации в РФ наблюдается отток мигрантов.

«Нет такого оттока, я не знаю, кем он наблюдается, и не понимаю, зачем это придумывают. Все нормально, и никаких серьезных изменений мы не видим вообще. По информации Федерации мигрантов России, оттока не наблюдается, и мы постоянно мониторим эту ситуацию. Как только мы его увидим, то будем готовы признать, а пока мы его не видим», — отметил Коженов.

Ранее сообщалось, что стабильная ситуация остается и в строительной отрасли. Проектное финансирование распространяется на более чем 80% проектов на территории региона.