РИАМО - 29 мар. Французская компания Decathlon заявила о приостановлении своей работы на территории России, сообщает РИА Новости.

Организация столкнулась с невозможностью выполнить условия поставок из-за необходимости соблюдения международных санкций. В результате магазины Decathlon приостановят работу.

При этом компания продолжит поддерживать 2,5 тыс. своих сотрудников в РФ, которые работают с 2006 года.

Ряд западных государств ввел экономические санкции против России из-за проведения ВС РФ спецоперации на Украине. В связи с этим о приостановлении или ограничении своей работы в России заявили такие компании, как Uniqlo, Levi’s, Visa, Mastercard, Adobe и другие.

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