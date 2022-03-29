РИАМО - 29 мар. Французская компания Decathlon заявила о приостановлении своей работы на территории России, сообщает РИА Новости.
Организация столкнулась с невозможностью выполнить условия поставок из-за необходимости соблюдения международных санкций. В результате магазины Decathlon приостановят работу.
При этом компания продолжит поддерживать 2,5 тыс. своих сотрудников в РФ, которые работают с 2006 года.
Ряд западных государств ввел экономические санкции против России из-за проведения ВС РФ спецоперации на Украине. В связи с этим о приостановлении или ограничении своей работы в России заявили такие компании, как Uniqlo, Levi’s, Visa, Mastercard, Adobe и другие.
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