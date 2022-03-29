РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 мар. Фольклорный ансамбль «Русская песня» из Котельников стал лауреатом первой степени Международного фестиваля-конкурса «Времен связующая нить», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс прошел в Московском доме кино 27 марта.

«Наш коллектив участвовал первый раз. Мы представили блок казачьих песен и, несмотря на конкуренцию, взяли первое место. Неожиданно и приятно. Понравилось все – душевная, теплая, домашняя атмосфера, а также новые знакомства, встреча со старыми друзьями – коллегами по «народному цеху», – сказал руководитель ансамбля Сергей Морозов.

Коллектив поздравили с победой и пожелали ему дальнейших творческих успехов.