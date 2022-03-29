РИАМО - 29 мар. Российский рубль продолжил укреплять свои позиции на фоне сообщений о переговорах РФ и Украины в Стамбуле, сообщает Nation News.

Так, курс доллара продолжил снижение: сейчас американская валюта торгуется ниже 86 рублей.

Евро также продолжило снижение. Сейчас курс европейской валюты держится ниже отметки в 95 рублей. На старте торгов стоимость доллара оценивалась в 88 рублей, а евро – около 96 рублей.

Курс рубля резко просел после начала российской спецоперации на Украине. К этому привели экономические санкции, введенные против России.

Во вторник проходят российско-украинские переговоры в Стамбуле.