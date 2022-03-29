РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 мар. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 852 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 212 новых случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 959 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 758 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 928 239 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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