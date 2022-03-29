РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. За время пандемии в Красногорске выявили 51 922 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 13 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 959 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 212 случаев - за сутки.

Скончались 14 758 человек. Выздоровели и выписались 928 239 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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