РИАМО - 29 мар. Больше половины компаний, которые предоставляют возможность заказать еду и продукты с доставкой, подключись к курьерскому сервису во время пандемии короновирусной инфекции, сообщила журналистам аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина.

«Если мы говорим о сотрудничестве с курьерскими службами, то здесь во время пандемии очень много компаний подключилось. 52% наших респондентов подключились к ним после начала пандемии (коронавируса – ред.)», - рассказала Сайкина.

Она добавила, что 52% подключились в марте 2020 года и позднее, а 40% - до этого времени.

Подключение услуги доставки помогло сохранить рабочие места, персонал и доступ к клиентам.