РИАМО – 29 мар. Серию бесплатных онлайн-вебинаров проведет для представителей малого и среднего предпринимательства банк «Открытие». На вебинарах расскажут о возможных решениях для бизнеса в нынешних экономических условиях, сообщает пресс-служба банка.

Представители ведущих компаний и госорганов расскажут о лайфхаках и рекомендациях по ведению собственного дела.