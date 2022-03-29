РИАМО – 29 мар. Серию бесплатных онлайн-вебинаров проведет для представителей малого и среднего предпринимательства банк «Открытие». На вебинарах расскажут о возможных решениях для бизнеса в нынешних экономических условиях, сообщает пресс-служба банка.
Представители ведущих компаний и госорганов расскажут о лайфхаках и рекомендациях по ведению собственного дела.
30 марта пройдет вебинар . На мероприятии выступят руководитель практики управленческого учета АКГ «Правовест Аудит» Татьяна Балтер, советник Налоговой службы РФ II ранга Наталья Наталюк и директор по развитию, методолог, аттестованный аудитор Ольга Легонькова. В ходе вебинара предпринимателям расскажут об управлении издержками, корректировке бюджета расходов и инвестиций, плана выручки, о рисках, которые нужно учесть и оценить.
31 марта пройдет вебинар . На мероприятии эксперт «ВКонтакте» для бизнеса Александра Черкас расскажет об инструментах и рекламных возможностях платформы, об основных показателях аудитории соцсети.
Вебинары пройдут онлайн. Необходимо предварительно зарегистрироваться.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии