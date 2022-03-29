РИАМО - 29 мар. Все магазины немецкой сети OBI, которые ранее приостановили свою работу на территории РФ из-за ситуации на Украине, возобновят свою деятельность на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 27 магазинах, расположенных на территории России. При этом магазины в Москве и Санкт-Петербурге откроются в ближайшие дни, остальные – на следующей неделе.

Как сообщил представитель компании, сейчас идет работа над устранением технического сбоя. Первые заказы в российских магазинах сети можно будет сделать через 3 дня.

OBI – магазины для дома и строительства.

Ранее из-за начала военной спецоперации на Украине с российского рынка ушли многие зарубежные компании. В их числе IKEA, Bershka, Zara и так далее.