РИАМО - 29 мар. В России самыми популярными способами доставки еды являются собственные курьеры компании и службы доставки, сообщила аналитик РАЭК Мария Сайкина.

«Абсолютными лидерами, конечно, являются собственные курьеры и службы доставки, при этом они примерно одинаковы по объемам», – сказала Сайкина.

Она добавила, что всевозможные способы доставки используют те компании, которые ориентированы на развитие направлений доставки, на увеличение числа заказов, а также на расширение географии доставки.

Первое место по способу доставки занимают собственные курьеры компаний – 53%. На втором месте службы доставки (Delivery Сlub, «Яндекс. Еда») – 43%. На третьем месте – «Почта России» – 15%, при этом другие виды доставки в РФ составляют 16%.​