РИАМО - 29 мар. Более 300 семей-очередников в столице улучшили жилищные условия в рамках программы реновации, сообщил заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы Антон Сорокин.
Он отметил, что в ряде случаев им удалось разъехаться, в некоторых случаях была увеличена площадь получаемого жилья.
«Для этого нужно быть признанным малоимущим и состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях. Это нужно делать не в момент переселения, а заранее. <...> Для тех, кто уже стоит на учете, важно пройти перерегистрацию жилищного дела», – заключил Сорокин.
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