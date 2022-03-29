РИАМО - 29 мар. Более 300 семей-очередников в столице улучшили жилищные условия в рамках программы реновации, сообщил заместитель руководителя департамента городского имущества города Москвы Антон Сорокин.

«Показательно, что за период реновации 1 949 человек, это 366 семей, уже улучшили свои жилищные условия, им предоставлено 507 квартир», – заявил Сорокин.

Он отметил, что в ряде случаев им удалось разъехаться, в некоторых случаях была увеличена площадь получаемого жилья.

«Для этого нужно быть признанным малоимущим и состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях. Это нужно делать не в момент переселения, а заранее. <...> Для тех, кто уже стоит на учете, важно пройти перерегистрацию жилищного дела», – заключил Сорокин.